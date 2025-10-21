«Это реально такой дуэт». Даниил Медведев — о работе с Юханссоном и Гётцке

Чемпион US Open — 2021, 14-я ракетка мира российский теннисист Даниил Медведев ответил на вопрос о различиях в работе со своими новыми тренерами — шведом Томасом Юханссоном и австралийцем Роханом Гётцке.

— Смотри, у тебя уже было несколько, пару турниров с Томасом. И вот сейчас был первый турнир с Роханом. Есть какая-то разница? Может быть, ты понимаешь, с кем тебе лучше или проще психологически?

— На самом деле, если честно, они скорее похожи в своём подходе. Нет прямо противоположностей. Да, понятное дело, они всё равно немножко разные, но про Рохана мне пока тяжело сказать.

Был у нас очень интересный разговор, естественно, перед первым кругом, потому что Рохан давно не был в туре. И он приезжает на первый турнир из Нью-Йорка в Алма-Ату, там какой-то сумасшедший рейс.Там ещё так получилось, что напортачил человек, который брал для него билеты — не та фамилия, и он на день позже прилетел. Там всё было интересно.

И он прилетает, мы приходим на тренировку, после пяти минут я говорю: «Что-то спина»… После 10 минут я начинаю только резать слева, я делаю ровно две подачи и говорю: «Тренировка закончена». Ладно. И ещё я при этом заболевший был.

Во время турнира всё было классно. Они всё время общаются с Томасом, то есть это реально такой дуэт. И пока всё работает классно, – сказал Медведев на YouTube-канале «Больше!».