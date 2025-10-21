Скидки
Новак Джокович встретился с Криштиану Роналду в Португалии

Новак Джокович встретился с Криштиану Роналду в Португалии
24-кратный победитель турниров «Большого шлема», пятая ракетка мира сербский теннисист Новак Джокович и португальский нападающий «Аль-Насра» Криштиану Роналду встретились в теннисном клубе в Лиссабоне (Португалия).

Спортсмены обменялись футболками, на которых оставили свои автографы, а также написали небольшие сообщения друг для друга.

В нынешнем сезоне Новак Джокович дошёл до полуфиналов на всех четырёх турнирах «Большого шлема». Он выиграл грунтовый турнир ATP-250 в Женеве (Швейцария), завоевав свой 100-й титул в профессиональной карьере.

Несколько дней назад Криштиану Роналду забил 800-й гол в карьере на клубном уровне. Пятикратный обладатель «Золотого мяча» забил 450 голов за мадридский «Реал», 145 — за «Манчестер Юнайтед», 101 — в составе «Ювентуса», 99 — за «Аль-Наср» и пять голов — в составе «Спортинга».

