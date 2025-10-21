«Хорошо с ними общаемся». Щукин — о поддержке связи с российскими игроками

Капитан сборной Казахстана в Кубке Дэвиса и Кубке Билли Джин Кинг Юрий Щукин рассказал, поддерживает ли он связь с российскими игроками.

— Сейчас звучали имена — Давыденко, Южный, наверное, ещё Игорь Куницын. Вы с ними поддерживаете связь?

— Конечно, конечно. Это все мои друзья. Вот я только что видел, здесь был Дима Турсунов. Мы с ним смотрели концовку финального матча Медведева. Со всеми ними я поддерживаю связь. А Марата перед этим видел в Пекине.

И, помимо моего поколения, я и с более молодыми ребятами хорошо общаюсь — Карен Хачанов, Андрей Рублёв, Даниил Медведев. Все они меня помоложе, но мы очень хорошо с ними общаемся. Они все хорошие ребята.

— Вы упоминали Кисловодск, Москву и Подмосковье. Однако у вас же ещё есть связь с Санкт-Петербургом.

— Да. У меня супруга из Санкт-Петербурга. Конечно, мы бываем в России. Как раз летом были там всей семьёй — у меня два сына. У меня там остались друзья. Вот Стас Прибылов, с которым мы ещё по юниорам играли — сейчас директор теннисного центра. Я встречался с ним, он тоже помогает, даёт тренироваться Бублику тому же, когда он там бывает, в Санкт-Петербурге. Я с сыном приезжал, и он тоже давал нам корты — спасибо ему большое. Так что я поддерживаю связь и мы всегда очень хорошо общаемся», — сказал Щукин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Даниилом Сальниковым.