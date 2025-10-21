Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

«Хорошо с ними общаемся». Щукин — о поддержке связи с российскими игроками

«Хорошо с ними общаемся». Щукин — о поддержке связи с российскими игроками
Аудио-версия:
Комментарии

Капитан сборной Казахстана в Кубке Дэвиса и Кубке Билли Джин Кинг Юрий Щукин рассказал, поддерживает ли он связь с российскими игроками.

— Сейчас звучали имена — Давыденко, Южный, наверное, ещё Игорь Куницын. Вы с ними поддерживаете связь?
— Конечно, конечно. Это все мои друзья. Вот я только что видел, здесь был Дима Турсунов. Мы с ним смотрели концовку финального матча Медведева. Со всеми ними я поддерживаю связь. А Марата перед этим видел в Пекине.

И, помимо моего поколения, я и с более молодыми ребятами хорошо общаюсь — Карен Хачанов, Андрей Рублёв, Даниил Медведев. Все они меня помоложе, но мы очень хорошо с ними общаемся. Они все хорошие ребята.

— Вы упоминали Кисловодск, Москву и Подмосковье. Однако у вас же ещё есть связь с Санкт-Петербургом.
— Да. У меня супруга из Санкт-Петербурга. Конечно, мы бываем в России. Как раз летом были там всей семьёй — у меня два сына. У меня там остались друзья. Вот Стас Прибылов, с которым мы ещё по юниорам играли — сейчас директор теннисного центра. Я встречался с ним, он тоже помогает, даёт тренироваться Бублику тому же, когда он там бывает, в Санкт-Петербурге. Я с сыном приезжал, и он тоже давал нам корты — спасибо ему большое. Так что я поддерживаю связь и мы всегда очень хорошо общаемся», — сказал Щукин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Даниилом Сальниковым.

Материалы по теме
«Каждый матч Рыбакиной сейчас на вес золота». Разговор с капитаном сборной Казахстана
Эксклюзив
«Каждый матч Рыбакиной сейчас на вес золота». Разговор с капитаном сборной Казахстана
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android