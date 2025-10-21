Скидки
Щукин высказался об отсутствии у россиян флага на международных турнирах

Щукин высказался об отсутствии у россиян флага на международных турнирах
Капитан сборной Казахстана в Кубке Дэвиса и Кубке Билли Джин Кинг Юрий Щукин прокомментировал ситуацию с отсутствием флага и названия страны у российских теннисистов на соревнованиях.

— Мы говорили о Кубке Дэвиса. Россия не выступает в нём и других командных соревнованиях уже четыре года, а теннисисты играют на личных турнирах без флага и названия страны. Как вы на эту ситуацию смотрите?
— Вы же видите, что это такой политический вопрос. И очень как-то становится грустно, что спорт вмешивается в политику. Потому что спортсмены всегда выступали и выступают вместе и примиряют все страны. Поэтому я считаю, что спорт должен оставаться вне политики. Я очень надеюсь, что скоро вся эта ситуация исправится в лучшую сторону, — сказал Щукин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Даниилом Сальниковым.

«Каждый матч Рыбакиной сейчас на вес золота». Разговор с капитаном сборной Казахстана
«Каждый матч Рыбакиной сейчас на вес золота». Разговор с капитаном сборной Казахстана
