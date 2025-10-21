Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Мать Руне — о травме сына: Хольгера ждёт долгий период без заработка

Мать Руне — о травме сына: Хольгера ждёт долгий период без заработка
Аудио-версия:
Комментарии

Анеке Руне, мать 10-й ракетки мира датского теннисиста Хольгера Руне, считает, что травма её сына была вызвана напряжённым календарём в ATP-туре. На прошлой неделе Хольгер получил серьёзную травму — разрыв ахиллова сухожилия.

«Сейчас Хольгер стал последней жертвой в череде травмированных игроков. Травма, которая чаще всего возникает из-за усталости. Неприемлемо, что благополучие игроков не учитывается в большей степени — а вместо этого на них оказывают всё большее и большее давление.

Хольгера ждёт долгий период без заработка. К счастью, он хорошо выступал в предыдущие годы и правильно распорядился своими финансами, у него приличные сбережения, так что он не нуждается в деньгах. Но не все игроки входят в топ-10 рейтинга, и у многих, возможно, нет таких же сбережений. И тогда огромные вычеты из их бонусов имеют большое значение. Я считаю, что ATP должен немедленно изменить эту систему», — приводит слова Руне BT.

Материалы по теме
Мать Хольгера Руне раскритиковала систему штрафов за неучастие в турнирах ATP
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android