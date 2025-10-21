Мать Руне — о травме сына: Хольгера ждёт долгий период без заработка

Анеке Руне, мать 10-й ракетки мира датского теннисиста Хольгера Руне, считает, что травма её сына была вызвана напряжённым календарём в ATP-туре. На прошлой неделе Хольгер получил серьёзную травму — разрыв ахиллова сухожилия.

«Сейчас Хольгер стал последней жертвой в череде травмированных игроков. Травма, которая чаще всего возникает из-за усталости. Неприемлемо, что благополучие игроков не учитывается в большей степени — а вместо этого на них оказывают всё большее и большее давление.

Хольгера ждёт долгий период без заработка. К счастью, он хорошо выступал в предыдущие годы и правильно распорядился своими финансами, у него приличные сбережения, так что он не нуждается в деньгах. Но не все игроки входят в топ-10 рейтинга, и у многих, возможно, нет таких же сбережений. И тогда огромные вычеты из их бонусов имеют большое значение. Я считаю, что ATP должен немедленно изменить эту систему», — приводит слова Руне BT.