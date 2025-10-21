Скидки
Теннис

Роддик: мы будем абсолютными идиотами, если не создадим календарь для здоровья игроков

Роддик: мы будем абсолютными идиотами, если не создадим календарь для здоровья игроков
Бывшая первая ракетка мира и чемпион US Open — 2003 американский теннисист Энди Роддик высказался о серьёзной травме 10-й ракетки мира датчанина Хольгера Руне. На прошлой неделе Хольгер получил разрыв ахиллова сухожилия.

«Не значит, что каждая травма случается из-за календаря турниров. Но мы будем абсолютными идиотами, если не решим создать календарь для здоровья игроков в долгосрочной перспективе.

Я не говорю, что Хольгер получил травму из-за расписания. Но я совершенно точно могу сказать, что этот календарь не помогает совершенно ничьему здоровью», — сказал Роддик в своём подкасте Served With Andy Roddick.

Руне порвал ахилл и в слезах закончил сезон. А ведь он боролся с Медведевым за Итоговый
Руне порвал ахилл и в слезах закончил сезон. А ведь он боролся с Медведевым за Итоговый
