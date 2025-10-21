«Я заслужил быть вызванным». Давидович-Фокина — о своём неучастии в Кубке Дэвиса

Испанский теннисист Алехандро Давидович-Фокина (18-я ракетка мира) прокомментировал своё отсутствие в заявке испанкой команды на Кубок Дэвиса, который пройдёт в итальянской Болонье в ноябре.

Ранее Давид Феррер, капитан сборной Испании на Кубке Дэвиса, не включил Давидович-Фокину в число участников турнира. За свою карьеру Давидович-Фокина сыграл шесть матчей на Кубках Дэвиса, в пяти из которых уступил.

«Думаю, я заслуживал быть вызванным на Кубок Дэвиса, при всём уважении к товарищам. Я являюсь второй ракеткой Испании и нахожусь на своей наилучшей позиции. Давид мне позвонил неделю назад, чтобы сообщить своё решение. Я до этого ему говорил, что он может на меня рассчитывать. Представлять Испанию — это гордость. Это его решение, и не остаётся ничего, кроме как уважать его.

Испания остаётся претендентом на титул, знаю, что мои напарники будут сражаться до последнего. Они могут это сделать. Я, в свою очередь, при условии лучшей физической формы всегда буду горд представлять Испанию», — приводит слова Давидович-Фокины Punto de Break.