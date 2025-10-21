Ольховский — о возможном попадании Мирры Андреевой на Итоговый турнир: будет очень трудно

Чемпион Australian Open — 1994 и «Ролан Гаррос» — 1993 в миксте Андрей Ольховский считает, что россиянке Мирре Андреевой будет непросто попасть на Итоговый турнир WTA. Казахстанская теннисистка Елена Рыбакина в случае, если дойдёт до финала турнира категории WTA-500 в Токио на текущей неделе, обойдёт Андрееву в списке претенденток на участие в турнире.

«Я думаю, что Андреевой будет очень трудно попасть на Итоговый турнир. Рыбакина значительно прибавила в концовке сезона, и прямо сейчас она сильнее Мирры. Ей надо выиграть всего два матча, где она будет фаворитом. Но в женском теннисе всякое случалось, посмотрим, справится ли Рыбакина психологически», — приводит слова Ольховского ТАСС.

Итоговый турнир WTA состоится в Эр-Рияде (Саудовская Аравия) с 1 по 8 ноября. В парном разряде Андреева сыграет с другой россиянкой Дианой Шнайдер.