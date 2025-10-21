Скидки
Марин Чилич — Давид Гоффен, результат матча 21 октября, счёт 2:0, 1-й круг турнира в Базеле

Марин Чилич вышел во второй круг турнира ATP-500 в Базеле, обыграв Давида Гоффена
Чемпион US Open — 2014, 89-я ракетка мира хорватский теннисист Марин Чилич вышел во второй круг турнира категории ATP-500 в Базеле (Швейцария). В первом круге соревнований он одолел представителя Бельгии Давида Гоффена (104-й в рейтинге) со счётом 7:6 (11:9), 7:5.

Встреча продолжалась 1 час 48 минут. В её рамках Чилич 10 раз подал навылет, допустил две двойные ошибки и реализовал один брейк-пойнт из одного заработанного. На счету Гоффена 15 эйсов, ни одной двойной ошибки и ни одного заработанного брейк-пойнта.

За выход в четвертьфинал соревнований Марин Чилич поспорит с победителем матча Феликс Оже-Альяссим (Канада) — Габриэль Диалло (Канада).

