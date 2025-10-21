Скидки
«Есть уверенность, что всё будет зашибись». Рублёв — о возвращении в топ-10 рейтинга ATP

15-я ракетка мира российский теннисист Андрей Рублёв выразил уверенность, что у него получится в скором времени вернуться в топ-10 мирового рейтинга.

«Понимаю, что дело не в уверенности, всё внутри тебя, всё в голове. Понятное дело – уровень игры не такой, какой бы я сам хотел, из-за многих факторов, но почему-то есть уверенность, что всё будет зашибись. Получится поменять полностью, до конца всё – и в подходе, и в самом стиле игры, это даст мне на второй отрезок карьеры прогресс, прорыв, благодаря которому я смогу быть не просто около десятки, возле десятки, а одним из тех, кто стабильно доходит до финальных стадий», — сказал Рублёв в телеграм-канале BB Tennis.

Андрей Рублёв в эти минуты в первом круге турнира ATP-500 в Вене (Австрия) встречается с британским теннисистом Кэмероном Норри.

