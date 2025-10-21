Скидки
Стефанос Циципас снялся с турнира в Вене перед матчем с Лоренцо Музетти

Стефанос Циципас снялся с турнира в Вене перед матчем с Лоренцо Музетти
Комментарии

25-я ракетка мира греческий теннисист Стефанос Циципас снялся с турнира категории ATP-500 в Вене (Австрия). В первом круге соревнований он должен был сыграть с восьмым номером мирового рейтинга итальянцем Лоренцо Музетти. В основной сетке соревнований грека заменит серб Хамад Меджедович.

Вена. 1-й круг
21 октября 2025, вторник. 17:05 МСК
Стефанос Циципас
25
Греция
Стефанос Циципас
С. Циципас
Отменён
Лоренцо Музетти
8
Италия
Лоренцо Музетти
Л. Музетти

Ранее Стефанос Циципас снялся с турниров в Пекине и Шанхае. За последний месяц грек сыграл один матч на выставочном турнире Six Kings Slam.

Турнир в Вене проходит с 20 по 26 октября. Действующим чемпионом соревнований является британец Джек Дрейпер, который отказался защищать титул в этом году. В финале 2024 года он одолел россиянина Карена Хачанова.

Календарь турнира в Вене
Сетка турнира в Вене
Марин Чилич вышел во второй круг турнира ATP-500 в Базеле, обыграв Давида Гоффена
