Андрей Рублёв — Кэмерон Норри, результат матча 21 октября, счёт 1:2, 1-й круг турнира в Вене

Андрей Рублёв проиграл Кэмерону Норри на старте турнира ATP-500 в Вене
Комментарии

15-я ракетка мира российский теннисист Андрей Рублёв не смог выйти во второй круг турнира категории ATP-500 в Вене (Австрия). На старте соревнований он уступил британцу Кэмерону Норри со счётом 2:6, 7:6 (7:5), 2:6.

Вена. 1-й круг
21 октября 2025, вторник. 17:20 МСК
Кэмерон Норри
35
Великобритания
Кэмерон Норри
К. Норри
Окончен
2 : 1
1 2 3
         
6 		6 5 6
2 		7 7 2
         
Андрей Рублёв
15
Россия
Андрей Рублёв
А. Рублёв

Встреча продолжалась 2 часа 5 минут. В её рамках Рублёв девять раз подал навылет, допустил две двойные ошибки и реализовал один брейк-пойнт из двух заработанных. На счету Норри девять эйсов, одна двойная ошибка и 4 реализованных брейк-пойнта из 10 заработанных.

За выход в четвертьфинал соревнований Кэмерон Норри поспорит с победителем матча Маттео Берреттини (Италия) — Алексей Попырин (Австралия).

Отметим, что вчера, 20 октября, Рублёву исполнилось 28 лет.

Календарь турнира в Вене
Сетка турнира в Вене
