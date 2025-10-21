Андрей Рублёв проиграл Кэмерону Норри на старте турнира ATP-500 в Вене
Поделиться
15-я ракетка мира российский теннисист Андрей Рублёв не смог выйти во второй круг турнира категории ATP-500 в Вене (Австрия). На старте соревнований он уступил британцу Кэмерону Норри со счётом 2:6, 7:6 (7:5), 2:6.
Вена. 1-й круг
21 октября 2025, вторник. 17:20 МСК
35
Кэмерон Норри
К. Норри
Окончен
2 : 1
|1
|2
|3
|
|6 5
|6
|
|7 7
|2
15
Андрей Рублёв
А. Рублёв
Встреча продолжалась 2 часа 5 минут. В её рамках Рублёв девять раз подал навылет, допустил две двойные ошибки и реализовал один брейк-пойнт из двух заработанных. На счету Норри девять эйсов, одна двойная ошибка и 4 реализованных брейк-пойнта из 10 заработанных.
За выход в четвертьфинал соревнований Кэмерон Норри поспорит с победителем матча Маттео Берреттини (Италия) — Алексей Попырин (Австралия).
Отметим, что вчера, 20 октября, Рублёву исполнилось 28 лет.
Материалы по теме
Комментарии
- 21 октября 2025
-
19:34
-
19:26
-
18:50
-
18:44
-
18:00
-
17:49
-
17:04
-
17:01
-
16:47
-
16:40
-
16:25
-
16:21
-
16:06
-
16:00
-
15:54
-
15:35
-
15:28
-
15:10
-
15:01
-
14:48
-
14:45
-
14:26
-
14:21
-
14:15
-
13:50
-
13:48
-
13:42
-
13:25
-
13:14
-
13:10
-
12:57
-
12:55
-
12:29
-
12:28
-
12:25