Андрей Рублёв проиграл Кэмерону Норри на старте турнира ATP-500 в Вене

15-я ракетка мира российский теннисист Андрей Рублёв не смог выйти во второй круг турнира категории ATP-500 в Вене (Австрия). На старте соревнований он уступил британцу Кэмерону Норри со счётом 2:6, 7:6 (7:5), 2:6.

Встреча продолжалась 2 часа 5 минут. В её рамках Рублёв девять раз подал навылет, допустил две двойные ошибки и реализовал один брейк-пойнт из двух заработанных. На счету Норри девять эйсов, одна двойная ошибка и 4 реализованных брейк-пойнта из 10 заработанных.

За выход в четвертьфинал соревнований Кэмерон Норри поспорит с победителем матча Маттео Берреттини (Италия) — Алексей Попырин (Австралия).

Отметим, что вчера, 20 октября, Рублёву исполнилось 28 лет.