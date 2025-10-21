Андрей Рублёв разбил ракетку по ходу матча первого круга с Кэмероном Норри в Вене

Сегодня, 21 октября, на турнире категории ATP-500 в Вене (Австрия) проходит матч первого круга, где встречаются 15-я ракетка мира российский теннисист Андрей Рублёв и представитель Великобритании Кэмерон Норри, который занимает 35-ю строчку мирового рейтинга. По ходу встречи россиянин не сдержал эмоций и разбил ракетку. Он проиграл первый сет со счётом 2:6. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.
|1
|2
|3
|
|6 5
|6
|
|7 7
|2
Фото: Скриншот из трансляции
Фото: Скриншот из трансляции
Фото: Скриншот из трансляции
Счёт личных встреч — 3-2 в пользу Рублёва. Все предыдущие матчи также прошли на харде. Андрей победил в четвертьфинале Санкт-Петербурга-2020, в 1/8 финала US Open — 2022 и в первом круге Пекина-2023, а Норри взял верх в полуфинале Сан-Диего-2021 и в 1/8 финала Индиан-Уэллса-2023.
- 21 октября 2025
-
19:34
-
19:26
-
18:50
-
18:44
-
18:00
-
17:49
-
17:04
-
17:01
-
16:47
-
16:40
-
16:25
-
16:21
-
16:06
-
16:00
-
15:54
-
15:35
-
15:28
-
15:10
-
15:01
-
14:48
-
14:45
-
14:26
-
14:21
-
14:15
-
13:50
-
13:48
-
13:42
-
13:25
-
13:14
-
13:10
-
12:57
-
12:55
-
12:29
-
12:28
-
12:25