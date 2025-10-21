Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Жоао Фонсека — Джованни Мпетчи Перрикар, результат матча 21 октября, счёт 2:0, 1-й круг турнира в Базеле

Фонсека обыграл действующего чемпиона Мпетчи Перрикара в первом круге турнира в Базеле
Комментарии

46-я ракетка мира бразильский теннисист Жоао Фонсека вышел во второй круг турнира категории ATP-500 в Базеле (Швейцария). В первом круге он одолел действующего чемпиона соревнований француза Джованни Мпетчи Перрикара (33-й в рейтинге) со счётом 7:6 (8:6), 6:3.

Базель. 1-й круг
21 октября 2025, вторник. 17:20 МСК
Джованни Мпетчи Перрикар
33
Франция
Джованни Мпетчи Перрикар
Д. Мпетчи Перрикар
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
6 6 		3
7 8 		6
         
Жоао Фонсека
46
Бразилия
Жоао Фонсека
Ж. Фонсека

Встреча продолжалась 1 час 26 минут. В её рамках Фонсека семь раз подал навылет, допустил одну двойную ошибку и реализовал один брейк-пойнт из двух заработанных. На счету Мпетчи Перрикара 13 эйсов, ни одной двойной ошибки и ни одного заработанного брейк-пойнта.

Во втором круге соревнований Жоао Фонсека встретится с чешским теннисистом Якубом Меншиком.

Календарь турнира в Вене
Сетка турнира в Вене
Материалы по теме
Марин Чилич вышел во второй круг турнира ATP-500 в Базеле, обыграв Давида Гоффена
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android