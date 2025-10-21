Фонсека обыграл действующего чемпиона Мпетчи Перрикара в первом круге турнира в Базеле
46-я ракетка мира бразильский теннисист Жоао Фонсека вышел во второй круг турнира категории ATP-500 в Базеле (Швейцария). В первом круге он одолел действующего чемпиона соревнований француза Джованни Мпетчи Перрикара (33-й в рейтинге) со счётом 7:6 (8:6), 6:3.
Базель. 1-й круг
21 октября 2025, вторник. 17:20 МСК
33
Джованни Мпетчи Перрикар
Д. Мпетчи Перрикар
Окончен
0 : 2
|1
|2
|3
|
|3
|
|6
46
Жоао Фонсека
Ж. Фонсека
Встреча продолжалась 1 час 26 минут. В её рамках Фонсека семь раз подал навылет, допустил одну двойную ошибку и реализовал один брейк-пойнт из двух заработанных. На счету Мпетчи Перрикара 13 эйсов, ни одной двойной ошибки и ни одного заработанного брейк-пойнта.
Во втором круге соревнований Жоао Фонсека встретится с чешским теннисистом Якубом Меншиком.
