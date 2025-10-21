15-я ракетка мира российский теннисист Андрей Рублёв потерпел пятое поражение подряд. На старте турнира ATP-500 в Вене (Австрия) он уступил британцу Кэмерону Норри (35-й в рейтинге) со счётом 2:6, 7:6 (7:5), 2:6.

Ранее Рублёв проиграл на старте соревнований в Ханчжоу, Пекине, Шанхае.

Для британца победа над россиянином стала четвёртой в сезоне над игроками из топ-20 мирового рейтинга. За выход в четвертьфинал соревнований Кэмерон Норри поспорит с победителем матча Маттео Берреттини (Италия) — Алексей Попырин (Австралия).

Турнир в Вене проходит с 20 по 26 октября. Действующий чемпион соревнований — Джек Дрейпер из Великобритании, который отказался защищать титул.