Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Даниил Медведев вернёт статус первой ракетки России

Даниил Медведев вернёт статус первой ракетки России
Комментарии

Чемпион US Open — 2021, 14-я ракетка мира российский теннисист Даниил Медведев вернёт себе статус первой ракетки России. Об этом стало известно после того, как 15-я ракетка мира Андрей Рублёв проиграл на старте турнира категории ATP-500 в Вене (Австрия).

В лайв-рейтинге Медведев опережает Карена Хачанова и Андрея Рублёва, которые уже не наберут очков на этой неделе. Они идут 13-м, 14-м и 15-м соответственно.

На старте соревнований в Вене Рублёв уступил британцу Кэмерону Норри со счётом 2:6, 7:6 (7:5), 2:6. Хачанов на этом же этапе не смог справиться с представителем Нидерландов Таллоном Грикспором (3:6, 7:5, 4:6).

Календарь турнира в Вене
Сетка турнира в Вене
Материалы по теме
Рублёв как Хачанов: сломал ракетку и отдал 5-й матч подряд. Медведев вновь первый в России
Рублёв как Хачанов: сломал ракетку и отдал 5-й матч подряд. Медведев вновь первый в России
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android