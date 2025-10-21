Даниил Медведев вернёт статус первой ракетки России

Чемпион US Open — 2021, 14-я ракетка мира российский теннисист Даниил Медведев вернёт себе статус первой ракетки России. Об этом стало известно после того, как 15-я ракетка мира Андрей Рублёв проиграл на старте турнира категории ATP-500 в Вене (Австрия).

В лайв-рейтинге Медведев опережает Карена Хачанова и Андрея Рублёва, которые уже не наберут очков на этой неделе. Они идут 13-м, 14-м и 15-м соответственно.

На старте соревнований в Вене Рублёв уступил британцу Кэмерону Норри со счётом 2:6, 7:6 (7:5), 2:6. Хачанов на этом же этапе не смог справиться с представителем Нидерландов Таллоном Грикспором (3:6, 7:5, 4:6).