Франсиско Серундоло — Алекс Михельсен, результат матча 21 октября, счёт 2:0, 1-й круг турнира в Вене

Серундоло вышел во второй круг турнира ATP-500 в Вене, где сыграет с Бубликом
Комментарии

21-я ракетка мира аргентинский теннисист Франсиско Серундоло вышел во второй круг турнира категории ATP-500 в Вене (Австрия). На старте соревнований он одолел американца Алекса Михельсена (34-й в рейтинге) со счётом 6:3, 6:1.

Вена. 1-й круг
21 октября 2025, вторник. 18:55 МСК
Франсиско Серундоло
21
Аргентина
Франсиско Серундоло
Ф. Серундоло
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		6
3 		1
         
Алекс Михельсен
34
США
Алекс Михельсен
А. Михельсен

Встреча продолжалась 1 час 8 минут. В её рамках Серундоло ни разу не подал навылет, не допустил ни одной двойной ошибки и реализовал три брейк-пойнта из пяти заработанных. На счету Михельсена два эйса, одна двойная ошибка и ни одного реализованного брейк-пойнта из трёх заработанных.

За выход в четвертьфинал соревнований в Вене Серундоло поспорит с казахстанским теннисистом Александром Бубликом.

Календарь турнира в Вене
Сетка турнира в Вене
