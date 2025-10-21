Серундоло вышел во второй круг турнира ATP-500 в Вене, где сыграет с Бубликом

21-я ракетка мира аргентинский теннисист Франсиско Серундоло вышел во второй круг турнира категории ATP-500 в Вене (Австрия). На старте соревнований он одолел американца Алекса Михельсена (34-й в рейтинге) со счётом 6:3, 6:1.

Встреча продолжалась 1 час 8 минут. В её рамках Серундоло ни разу не подал навылет, не допустил ни одной двойной ошибки и реализовал три брейк-пойнта из пяти заработанных. На счету Михельсена два эйса, одна двойная ошибка и ни одного реализованного брейк-пойнта из трёх заработанных.

За выход в четвертьфинал соревнований в Вене Серундоло поспорит с казахстанским теннисистом Александром Бубликом.