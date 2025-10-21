Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Новак Джокович снялся с «Мастерса» в Париже

Новак Джокович снялся с «Мастерса» в Париже
Комментарии

24-кратный чемпион турниров «Большого шлема», пятая ракетка мира сербский теннисист Новак Джокович снялся с турнира серии «Мастерс» в Париже (Франция), который пройдёт с 27 октября по 2 ноября. В основной сетке турнира Джоковича заменит 54-я ракетка мира из Франции Бенжамен Бонзи.

За карьеру Джокович выигрывал «Мастерс» в Париже семь раз, в последний раз — в 2023 году.

Отметим, что Джокович уже квалифицировался на Итоговый чемпионат ATP — 2025. Однако своё участие в нём официально ещё не подтверждал.

Действующим чемпионом «Мастерса» в Париже является немец Александр Зверев. В прошлогоднем финале он со счётом 6:2, 6:2 одолел француза Уго Умбера.

Материалы по теме
«Так много не платят нигде». Джокович сорвал куш в Эр-Рияде, но главный приз заберёт не он
«Так много не платят нигде». Джокович сорвал куш в Эр-Рияде, но главный приз заберёт не он
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android