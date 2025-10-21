Новак Джокович снялся с «Мастерса» в Париже

24-кратный чемпион турниров «Большого шлема», пятая ракетка мира сербский теннисист Новак Джокович снялся с турнира серии «Мастерс» в Париже (Франция), который пройдёт с 27 октября по 2 ноября. В основной сетке турнира Джоковича заменит 54-я ракетка мира из Франции Бенжамен Бонзи.

За карьеру Джокович выигрывал «Мастерс» в Париже семь раз, в последний раз — в 2023 году.

Отметим, что Джокович уже квалифицировался на Итоговый чемпионат ATP — 2025. Однако своё участие в нём официально ещё не подтверждал.

Действующим чемпионом «Мастерса» в Париже является немец Александр Зверев. В прошлогоднем финале он со счётом 6:2, 6:2 одолел француза Уго Умбера.