Денис Шаповалов с «баранкой» обыграл Маркоса Гирона в первом круге турнира в Базеле
Поделиться
23-я ракетка мира канадский теннисист Денис Шаповалов вышел во второй круг турнира категории ATP-500 в Базеле (Швейцария). В первом круге он обыграл американца Маркоса Гирона (57-й в рейтинге) со счётом 6:7 (3:7), 6:0, 7:6 (7:4).
Базель. 1-й круг
21 октября 2025, вторник. 18:35 МСК
57
Маркос Гирон
М. Гирон
Окончен
1 : 2
|1
|2
|3
|
|0
|6 4
|
|6
|7 7
23
Денис Шаповалов
Д. Шаповалов
Встреча продолжалась 2 часа 15 минут. В её рамках Шаповалов 13 раз подал навылет, допустил пять двойных ошибок и реализовал пять брейк-пойнтов из восьми заработанных. На счету Гирона три эйса, ни одной двойной ошибки и два реализованных брейк-пойнта из семи заработанных.
За выход в четвертьфинал соревнований в Базеле Шаповалов поспорит с представителем Франции Валентеном Руае.
Материалы по теме
Комментарии
- 21 октября 2025
-
21:51
-
21:18
-
21:00Новак Джокович снялся с «Мастерса» в Париже Официально
-
20:11
-
20:02
-
19:34
-
19:26
-
18:50
-
18:44
-
18:00
-
17:49
-
17:04
-
17:01
-
16:47
-
16:40
-
16:25
-
16:21
-
16:06
-
16:00
-
15:54
-
15:35
-
15:28
-
15:10
-
15:01
-
14:48
-
14:45
-
14:26
-
14:21
-
14:15
-
13:50
-
13:48
-
13:42
-
13:25
-
13:14
-
13:10