Денис Шаповалов — Маркос Гирон, результат матча 21 октября, счёт 2:1, 1-й круг турнира в Базеле

Денис Шаповалов с «баранкой» обыграл Маркоса Гирона в первом круге турнира в Базеле
23-я ракетка мира канадский теннисист Денис Шаповалов вышел во второй круг турнира категории ATP-500 в Базеле (Швейцария). В первом круге он обыграл американца Маркоса Гирона (57-й в рейтинге) со счётом 6:7 (3:7), 6:0, 7:6 (7:4).

Базель. 1-й круг
21 октября 2025, вторник. 18:35 МСК
Маркос Гирон
57
США
Маркос Гирон
М. Гирон
Окончен
1 : 2
1 2 3
         
7 7 		0 6 4
6 3 		6 7 7
         
Денис Шаповалов
23
Канада
Денис Шаповалов
Д. Шаповалов

Встреча продолжалась 2 часа 15 минут. В её рамках Шаповалов 13 раз подал навылет, допустил пять двойных ошибок и реализовал пять брейк-пойнтов из восьми заработанных. На счету Гирона три эйса, ни одной двойной ошибки и два реализованных брейк-пойнта из семи заработанных.

За выход в четвертьфинал соревнований в Базеле Шаповалов поспорит с представителем Франции Валентеном Руае.

