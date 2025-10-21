Хольгер Руне перенёс операцию на ахилле

10-я ракетка мира 22-летний датский теннисист Хольгер Руне сообщил, что успешно перенёс операцию на ахилловом сухожилии левой ноги.

Фото: из личного архива Хольгера Руне

«Всем привет. Операция прошла очень хорошо сегодня. Спасибо за все ваши невероятные сообщения и поддержку. Буду держать вас в курсе своего выздоровления. Но теперь отдыхайте и исцеляйтесь», — написал Руне в социальных сетях.

Напомним, 18 октября во время матча полуфинала с французом Уго Умбером на турнире категории ATP-250 в Стокгольме Руне получил травму, из-за которой был вынужден сняться с игры. Позднее ему диагностировали полный разрыв ахиллова сухожилия. Травма Хольгера вызвала резонанс у теннисной общественности. Игроки считают, что травма Руне — следствие перегруженности графика.