Бен Шелтон вышел во второй круг турнира ATP-500 в Базеле, одолев Камиля Майхшака

Шестая ракетка мира американский теннисист Бен Шелтон вышел во второй круг турнира категории ATP-500 в Базеле (Швейцария). В первом круге он обыграл представителя Польши Камиля Майхшака (70-й в рейтинге) со счётом 6:7 (2:7), 6:3, 7:6 (9:7).

Встреча продолжалась 2 часа 43 минуты. В её рамках Шелтон 13 раз подал навылет, не допустил ни одной двойной ошибки и реализовал два брейк-пойнта из шести заработанных. На счету Майхшака 12 эйсов, две двойные ошибки и ни одного реализованного брейк-пойнта из четырёх заработанных.

Во втором круге соревнований в Базеле Бен Шелтон сразится с испанским теннисистом Хауме Мунаром.