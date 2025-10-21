Бен Шелтон вышел во второй круг турнира ATP-500 в Базеле, одолев Камиля Майхшака
Шестая ракетка мира американский теннисист Бен Шелтон вышел во второй круг турнира категории ATP-500 в Базеле (Швейцария). В первом круге он обыграл представителя Польши Камиля Майхшака (70-й в рейтинге) со счётом 6:7 (2:7), 6:3, 7:6 (9:7).
Базель. 1-й круг
21 октября 2025, вторник. 19:10 МСК
70
Камиль Майхшак
К. Майхшак
Окончен
1 : 2
|1
|2
|3
|
|3
|6 7
|
|6
|7 9
6
Бен Шелтон
Б. Шелтон
Встреча продолжалась 2 часа 43 минуты. В её рамках Шелтон 13 раз подал навылет, не допустил ни одной двойной ошибки и реализовал два брейк-пойнта из шести заработанных. На счету Майхшака 12 эйсов, две двойные ошибки и ни одного реализованного брейк-пойнта из четырёх заработанных.
Во втором круге соревнований в Базеле Бен Шелтон сразится с испанским теннисистом Хауме Мунаром.
