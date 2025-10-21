Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Бен Шелтон — Камиль Майхшак, результат матча 21 октября, счёт 2:1, 1-й круг турнира в Базеле

Бен Шелтон вышел во второй круг турнира ATP-500 в Базеле, одолев Камиля Майхшака
Комментарии

Шестая ракетка мира американский теннисист Бен Шелтон вышел во второй круг турнира категории ATP-500 в Базеле (Швейцария). В первом круге он обыграл представителя Польши Камиля Майхшака (70-й в рейтинге) со счётом 6:7 (2:7), 6:3, 7:6 (9:7).

Базель. 1-й круг
21 октября 2025, вторник. 19:10 МСК
Камиль Майхшак
70
Польша
Камиль Майхшак
К. Майхшак
Окончен
1 : 2
1 2 3
         
7 7 		3 6 7
6 2 		6 7 9
         
Бен Шелтон
6
США
Бен Шелтон
Б. Шелтон

Встреча продолжалась 2 часа 43 минуты. В её рамках Шелтон 13 раз подал навылет, не допустил ни одной двойной ошибки и реализовал два брейк-пойнта из шести заработанных. На счету Майхшака 12 эйсов, две двойные ошибки и ни одного реализованного брейк-пойнта из четырёх заработанных.

Во втором круге соревнований в Базеле Бен Шелтон сразится с испанским теннисистом Хауме Мунаром.

Календарь турнира в Базеле
Сетка турнира в Базеле
Материалы по теме
Денис Шаповалов с «баранкой» обыграл Маркоса Гирона в первом круге турнира в Базеле
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android