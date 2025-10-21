Борис Собкин ответил, как доминирование Синнера и Алькараса влияет на теннис

Заслуженный тренер России, член Зала российской теннисной славы Борис Собкин оценил тенденцию последних лет с доминированием в мужском туре Янника Синнера и Карлоса Алькараса и сравнил её с другими отрезками теннисной истории.

«Всегда, во все времена в теннисе были лидеры. Я сейчас не хочу глубоко вдаваться в историю, но было много фамилий. Все почему-то упоминают «Большую тройку», забывая, что перед ними тоже было много выдающихся игроков, которые конкурировали между собой. Теннис в этом плане развивается примерно однотипно, то есть всегда есть лидеры. И есть люди, которые определяют тенденции в теннисе на данный период времени. В данный момент это Алькарас и Синнер. То, что такие люди есть, что они показывают очень высокий уровень — для тенниса в целом это очень хорошо, я считаю. Однако ещё раз подчеркиваю, что такое было всегда», — сказал Собкин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Артёмом Таймановым.

