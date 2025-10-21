Стэн Вавринка вышел во второй круг турнира ATP-500 в Базеле

Трёхкратный чемпион турниров «Большого шлема» швейцарский теннисист Стэн Вавринка вышел во второй круг турнира категории ATP-500 в Базеле (Швейцария). В первом круге он обыграл серба Миомира Кеймановича (52-й в рейтинге) со счётом 6:1, 7:6 (7:3).

Встреча продолжалась 1 час 22 минуты. В её рамках Вавринка 12 раз подал навылет, допустил одну двойную ошибку и реализовал три брейк-пойнта из восьми заработанных. На счету Кецмановича два эйса, четыре двойные ошибки и один реализованный брейк-пойнт из одного заработанного.

За выход в четвертьфинал соревнований в Базеле Вавринка поспорит с победителем матча Каспер Рууд (Норвегия) — Кентен Алис (Франция).