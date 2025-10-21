Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Стэн Вавринка — Миомир Кецманович, результат матча 21 октября, счёт 2:0, 1-й круг турнира в Базеле

Стэн Вавринка вышел во второй круг турнира ATP-500 в Базеле
Комментарии

Трёхкратный чемпион турниров «Большого шлема» швейцарский теннисист Стэн Вавринка вышел во второй круг турнира категории ATP-500 в Базеле (Швейцария). В первом круге он обыграл серба Миомира Кеймановича (52-й в рейтинге) со счётом 6:1, 7:6 (7:3).

Базель. 1-й круг
21 октября 2025, вторник. 22:10 МСК
Миомир Кецманович
52
Сербия
Миомир Кецманович
М. Кецманович
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
1 		6 3
6 		7 7
         
Стэн Вавринка
158
Швейцария
Стэн Вавринка
С. Вавринка

Встреча продолжалась 1 час 22 минуты. В её рамках Вавринка 12 раз подал навылет, допустил одну двойную ошибку и реализовал три брейк-пойнта из восьми заработанных. На счету Кецмановича два эйса, четыре двойные ошибки и один реализованный брейк-пойнт из одного заработанного.

За выход в четвертьфинал соревнований в Базеле Вавринка поспорит с победителем матча Каспер Рууд (Норвегия) — Кентен Алис (Франция).

Календарь турнира в Базеле
Сетка турнира в Базеле
Материалы по теме
Бен Шелтон вышел во второй круг турнира ATP-500 в Базеле, одолев Камиля Майхшака
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android