Стэн Вавринка вышел во второй круг турнира ATP-500 в Базеле
Трёхкратный чемпион турниров «Большого шлема» швейцарский теннисист Стэн Вавринка вышел во второй круг турнира категории ATP-500 в Базеле (Швейцария). В первом круге он обыграл серба Миомира Кеймановича (52-й в рейтинге) со счётом 6:1, 7:6 (7:3).
Базель. 1-й круг
21 октября 2025, вторник. 22:10 МСК
52
Миомир Кецманович
М. Кецманович
Окончен
0 : 2
|1
|2
|3
|
|6 3
|
|7 7
158
Стэн Вавринка
С. Вавринка
Встреча продолжалась 1 час 22 минуты. В её рамках Вавринка 12 раз подал навылет, допустил одну двойную ошибку и реализовал три брейк-пойнта из восьми заработанных. На счету Кецмановича два эйса, четыре двойные ошибки и один реализованный брейк-пойнт из одного заработанного.
За выход в четвертьфинал соревнований в Базеле Вавринка поспорит с победителем матча Каспер Рууд (Норвегия) — Кентен Алис (Франция).
Новак Джокович снялся с «Мастерса» в Париже Официально
