Александр Зверев — Джейкоб Фирнли, результат матча 21 октября, счёт 2:1, 1-й круг турнира в Вене

Александр Зверев одолел Джейкоба Фирнли и вышел во второй круг турнира в Вене
Комментарии

Третья ракетка мира немецкий теннисист Александр Зверев вышел во второй круг турнира категории ATP-500 в Вене (Австрия). В первом круге он обыграл британца Джейкоба Фирнли (81-й в рейтинге) со счётом 6:4, 1:6, 7:6 (7:5).

Вена. 1-й круг
21 октября 2025, вторник. 21:35 МСК
Джейкоб Фирнли
81
Великобритания
Джейкоб Фирнли
Д. Фирнли
Окончен
1 : 2
1 2 3
         
4 		6 6 5
6 		1 7 7
         
Александр Зверев
3
Германия
Александр Зверев
А. Зверев

Встреча продолжалась 2 часа 20 минут. В её рамках Зверев пять раз подал навылет, не допустил ни одной двойной ошибки и реализовал один брейк-пойнт из семи заработанных. На счету Фирнли два эйса, шесть двойных ошибок и два реализованных брейк-пойнта из двух заработанных.

Во втором круге соревнований в Вене Александр Зверев встретится с итальянским теннисистом Маттео Арнальди (72-й в рейтинге).

Материалы по теме
Комментарии
