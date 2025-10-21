Александр Зверев одолел Джейкоба Фирнли и вышел во второй круг турнира в Вене
Третья ракетка мира немецкий теннисист Александр Зверев вышел во второй круг турнира категории ATP-500 в Вене (Австрия). В первом круге он обыграл британца Джейкоба Фирнли (81-й в рейтинге) со счётом 6:4, 1:6, 7:6 (7:5).
Вена. 1-й круг
21 октября 2025, вторник. 21:35 МСК
81
Джейкоб Фирнли
Д. Фирнли
Окончен
1 : 2
|1
|2
|3
|
|6
|6 5
|
|1
|7 7
3
Александр Зверев
А. Зверев
Встреча продолжалась 2 часа 20 минут. В её рамках Зверев пять раз подал навылет, не допустил ни одной двойной ошибки и реализовал один брейк-пойнт из семи заработанных. На счету Фирнли два эйса, шесть двойных ошибок и два реализованных брейк-пойнта из двух заработанных.
Во втором круге соревнований в Вене Александр Зверев встретится с итальянским теннисистом Маттео Арнальди (72-й в рейтинге).
