Новак Джокович прокомментировал снятие с «Мастерса» в Париже

24-кратный чемпион турниров «Большого шлема» сербский теннисист Новак Джокович высказался о снятии с «Мастерса» в Париже (Франция), который пройдёт с 27 октября по 2 ноября. В основной сетке турнира Джоковича заменит 54-я ракетка мира из Франции Бенжамен Бонзи.

«Дорогой Париж, к сожалению, я не приму участия в этом году на Rolex Paris Masters. У меня замечательные воспоминания и большой успех за эти годы, особенно возможность семь раз завоевать титул. Надеюсь увидеться в следующем году. Спасибо», — написал Джокович в социальных сетях.

Отметим, что Джокович уже квалифицировался на Итоговый чемпионат ATP — 2025. Однако своего участия в нём официально ещё не подтверждал.