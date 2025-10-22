Турнир ATP-500 в Вене: результаты игрового дня 21 октября

Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

Во вторник, 21 октября, состоялись матчи первого круга хардового турнира категории ATP-500 в Вене. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами игрового дня соревнований в столице Австрии.

Теннис. ATP-500, Вена. Первый круг. Результаты 21 октября:

Камило Уго Карабельи (Аргентина) — Филипп Мисолич (Австрия) — 5:7, 6:7 (6:8);

Кэмерон Норри (Великобритания) — Андрей Рублёв (Россия) — 6:2, 6:7 (5:7), 6:2;

Томас Мартин Этчеверри (Аргентина) — Николай Будков Кьер (Норвегия) — 6:3, 6:3;

Франсиско Серундоло (Аргентина) — Алекс Михельсен (США) — 6:3, 6:1;

Лоренцо Музетти (Италия) — Хамад Меджедович (Сербия) — 6:4, 6:3;

Джейкоб Фирнли (Великобритания) — Александр Зверев (Германия) — 4:6, 6:1, 6:7 (5:7).

Отметим, грек Стефанос Циципас снялся с соревнований перед матчем с итальянцем Лоренцо Музетти.

Действующим чемпионом соревнований является британец Джек Дрейпер, который отказался защищать титул в этом году. В финале 2024 года он одолел россиянина Карена Хачанова.