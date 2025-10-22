Скидки
Теннис

Турнир ATP-500 в Базеле: результаты игрового дня 21 октября

Во вторник, 21 октября, состоялись матчи первого круга на турнире категории ATP-500 в Базеле (Швейцария). «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами игрового дня.

Теннис. Турнир ATP-500 в Базеле (Швейцария). Результаты 21 октября:

  • Райлли Опелка (США) — Себастьян Баэс (Аргентина) — 6:3, 6:4;
  • Марин Чилич (Хорватия) — Давид Гоффен (Бельгия) — 7:6 (11:9), 7:5;
  • Валентен Руае (Франция) — Рафаэль Коллиньон (Бельгия) — 6:4, 7:6 (7:5);
  • Жоао Фонсека (Бразилия) — Джованни Мпетчи Перрикар (Франция) — 7:6 (8:6), 6:3;
  • Денис Шаповалов (Канада) — Маркос Гирон (США) — 6:7 (3:7), 6:0, 7:6 (7:4);
  • Бен Шелтон (США) — Камиль Майхшак (Польша) — 6:7 (2:7), 6:3, 7:6 (9:7);
  • Стэн Вавринка (Швейцария) — Миомир Кецманович (Сербия) — 6:1, 7:6 (7:3).

Турнир в Базеле проходит с 20 по 26 октября. Действующим чемпионом соревнований является француз Джованни Мпетчи Перрикар.

Календарь турнира в Базеле
Сетка турнира в Базеле
Новости. Теннис
