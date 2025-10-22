Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

Турнир WTA-500 в Токио, 2025 год: расписание матчей 22 октября

Сегодня, 22 октября, в столице Японии Токио продолжится хардовый женский турнир категории WTA-500. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием матчей третьего игрового дня.

Теннис. WTA-500 в Токио (Япония). Второй круг. Расписание встреч на 22 октября (время московское):

4:30. Маккартни Кесслер (США) – Линда Носкова (Чехия, 6);

6:00. Виктория Мбоко (Канада, 9) – Ева Лис (Германия, Q);

7:30. Диана Шнайдер (Россия, 7) – Анна Калинская (Россия);

11:00. Майя Джойнт (Австралия) – Каролина Мухова (Чехия, 8).

Турнир в Токио проходит с 20 по 26 октября. Общий призовой фонд составляет $ 1 млн. Действующей победительницей соревнований является китаянка Чжэн Циньвэнь.

