Теннис

Турнир WTA-500 в Токио, 2025 год: расписание матчей 22 октября

Сегодня, 22 октября, в столице Японии Токио продолжится хардовый женский турнир категории WTA-500. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием матчей третьего игрового дня.

Теннис. WTA-500 в Токио (Япония). Второй круг. Расписание встреч на 22 октября (время московское):

4:30. Маккартни Кесслер (США) – Линда Носкова (Чехия, 6);
6:00. Виктория Мбоко (Канада, 9) – Ева Лис (Германия, Q);
7:30. Диана Шнайдер (Россия, 7)Анна Калинская (Россия);
11:00. Майя Джойнт (Австралия) – Каролина Мухова (Чехия, 8).

Турнир в Токио проходит с 20 по 26 октября. Общий призовой фонд составляет $ 1 млн. Действующей победительницей соревнований является китаянка Чжэн Циньвэнь.

Диана Шнайдер разгромила Даяну Ястремскую и вышла во второй круг «пятисотника» в Токио
