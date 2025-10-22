Диана Шнайдер — Анна Калинская: текстовая онлайн-трансляция пройдёт после 7:30 мск
Поделиться
Сегодня, 22 октября, на женском хардовом турнире категории WTA-500 в столице Японии Токио состоится матч второго круга, в котором встретятся две российские теннисистки — 19-я ракетка мира Диана Шнайдер (седьмой посев на турнире) и 38-я в мировом рейтинге Анна Калинская. Встреча начнётся не ранее 7:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.
Токио (ж). 2-й круг
22 октября 2025, среда. 07:40 МСК
19
Диана Шнайдер
Д. Шнайдер
Не начался
|1
|2
|3
|
|
38
Анна Калинская
А. Калинская
Ранее в первом круге Шнайдер разгромила 28-ю ракетку мира украинку Даяну Ястремскую (6:3, 6:1), Калинская с таким же счётом переиграла 86-ю в рейтинге WTA Сюзан Ламенс из Нидерландов.
Видео: Диана Шнайдер и Динара Сафина ударились пасхальными яйцами
Комментарии
- 22 октября 2025
-
04:30
-
02:49
-
00:55
-
00:45
-
00:29
- 21 октября 2025
-
23:56
-
23:41
-
22:15
-
21:59
-
21:51
-
21:18
-
21:00Новак Джокович снялся с «Мастерса» в Париже Официально
-
20:11
-
20:02
-
19:34
-
19:26
-
18:50
-
18:44
-
18:00
-
17:49
-
17:04
-
17:01
-
16:47
-
16:40
-
16:25
-
16:21
-
16:06
-
16:00
-
15:54
-
15:35
-
15:28
-
15:10
-
15:01
-
14:48
-
14:45