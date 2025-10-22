Диана Шнайдер — Анна Калинская: текстовая онлайн-трансляция пройдёт после 7:30 мск

Сегодня, 22 октября, на женском хардовом турнире категории WTA-500 в столице Японии Токио состоится матч второго круга, в котором встретятся две российские теннисистки — 19-я ракетка мира Диана Шнайдер (седьмой посев на турнире) и 38-я в мировом рейтинге Анна Калинская. Встреча начнётся не ранее 7:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

Ранее в первом круге Шнайдер разгромила 28-ю ракетку мира украинку Даяну Ястремскую (6:3, 6:1), Калинская с таким же счётом переиграла 86-ю в рейтинге WTA Сюзан Ламенс из Нидерландов.

