Главная Теннис Новости

Диана Шнайдер — Анна Калинская: текстовая онлайн-трансляция пройдёт после 7:30 мск

Сегодня, 22 октября, на женском хардовом турнире категории WTA-500 в столице Японии Токио состоится матч второго круга, в котором встретятся две российские теннисистки — 19-я ракетка мира Диана Шнайдер (седьмой посев на турнире) и 38-я в мировом рейтинге Анна Калинская. Встреча начнётся не ранее 7:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

Токио (ж). 2-й круг
22 октября 2025, среда. 07:40 МСК
Диана Шнайдер
19
Россия
Диана Шнайдер
Д. Шнайдер
Не начался
1 2 3
         
         
Анна Калинская
38
Россия
Анна Калинская
А. Калинская

Ранее в первом круге Шнайдер разгромила 28-ю ракетку мира украинку Даяну Ястремскую (6:3, 6:1), Калинская с таким же счётом переиграла 86-ю в рейтинге WTA Сюзан Ламенс из Нидерландов.

Календарь турнира WTA-500 в Токио
Сетка турнира WTA-500 в Токио

Видео: Диана Шнайдер и Динара Сафина ударились пасхальными яйцами

