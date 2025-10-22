Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Собкин сомневается в долгом доминировании Алькараса и Синнера

Собкин сомневается в долгом доминировании Алькараса и Синнера
Аудио-версия:
Комментарии

Заслуженный тренер России Борис Собкин высказался о прогнозах на дальнейшее доминирование Карлоса Алькараса и Янника Синнера в теннисе.

«В этом году Синнер и Алькарас поделили «Большие шлемы» между собой, но, что будет дальше, тоже непонятно. Я бы не забегал вперёд. Все уже почему-то начали пролонгировать эту ситуацию на многие годы вперед. Но я бы поостерёгся заглядывать далеко в будущее в этом плане. Карлосу прогнозируют 30 «Шлемов» к концу карьеры? Считать можно, но любая экстраполяция неточная. Тем более когда прогнозируют то, что происходит с живыми людьми. Кому это интересно, ради бога, пусть. Но может случиться всё что угодно, в том числе появление новых ребят, которые создадут более мощную конкуренцию. И просто сдадут, грубо говоря, в чём-то Янник и Карлос. Такое тоже может быть», — сказал Собкин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Артёмом Таймановым.

Полная версия интервью с Борисом Собкиным выйдет сегодня, 22 октября, в 10:00 мск.
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android