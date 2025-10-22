Собкин сомневается в долгом доминировании Алькараса и Синнера

Заслуженный тренер России Борис Собкин высказался о прогнозах на дальнейшее доминирование Карлоса Алькараса и Янника Синнера в теннисе.

«В этом году Синнер и Алькарас поделили «Большие шлемы» между собой, но, что будет дальше, тоже непонятно. Я бы не забегал вперёд. Все уже почему-то начали пролонгировать эту ситуацию на многие годы вперед. Но я бы поостерёгся заглядывать далеко в будущее в этом плане. Карлосу прогнозируют 30 «Шлемов» к концу карьеры? Считать можно, но любая экстраполяция неточная. Тем более когда прогнозируют то, что происходит с живыми людьми. Кому это интересно, ради бога, пусть. Но может случиться всё что угодно, в том числе появление новых ребят, которые создадут более мощную конкуренцию. И просто сдадут, грубо говоря, в чём-то Янник и Карлос. Такое тоже может быть», — сказал Собкин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Артёмом Таймановым.

