Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Турнир ATP-500 в Вене: расписание матчей 22 октября

Турнир ATP-500 в Вене: расписание матчей 22 октября
Даниил Медведев
Аудио-версия:
Комментарии

Сегодня, 22 октября, в австрийской столице продолжится хардовый турнир категории ATP-500. Будут сыграны матчи первого круга. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием игрового дня соревнований.

Теннис. Турнир ATP-500 в Вена (Австрия). Первый круг. Расписание матчей на 21 октября (время московское):

14:00. Томаш Махач (Чехия) — Флавио Коболли (Италия);
14:30. Алексей Попырин (Австралия) — Маттео Берреттини (Италия);
15:30. Дамир Джумхур (Босния и Герцеговина, Q) — Корентен Муте (Франция);
16:00. Даниил Медведев (Россия, 6) — Нуну Боржеш (Португалия);
18:30. Янник Синнер (Италия, 1) — Даниэль Альтмайер (Германия);
18:30. Таллон Грикспор (Нидерланды) — Брэндон Накашима (США);
21:15. Алекс де Минор (Австралия, 3) — Филип Мисолич (Австрия, WC).

Действующим чемпионом соревнований является британец Джек Дрейпер, который отказался защищать титул в этом году. В финале 2024 года он обыграл россиянина Карена Хачанова.

Календарь турнира в Вене
Сетка турнира в Вене
Материалы по теме
Рублёв как Хачанов: сломал ракетку и отдал 5-й матч подряд. Медведев вновь первый в России
Рублёв как Хачанов: сломал ракетку и отдал 5-й матч подряд. Медведев вновь первый в России
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android