Турнир ATP-500 в Вене: расписание матчей 22 октября

Сегодня, 22 октября, в австрийской столице продолжится хардовый турнир категории ATP-500. Будут сыграны матчи первого круга. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием игрового дня соревнований.

Теннис. Турнир ATP-500 в Вена (Австрия). Первый круг. Расписание матчей на 21 октября (время московское):

14:00. Томаш Махач (Чехия) — Флавио Коболли (Италия);

14:30. Алексей Попырин (Австралия) — Маттео Берреттини (Италия);

15:30. Дамир Джумхур (Босния и Герцеговина, Q) — Корентен Муте (Франция);

16:00. Даниил Медведев (Россия, 6) — Нуну Боржеш (Португалия);

18:30. Янник Синнер (Италия, 1) — Даниэль Альтмайер (Германия);

18:30. Таллон Грикспор (Нидерланды) — Брэндон Накашима (США);

21:15. Алекс де Минор (Австралия, 3) — Филип Мисолич (Австрия, WC).

Действующим чемпионом соревнований является британец Джек Дрейпер, который отказался защищать титул в этом году. В финале 2024 года он обыграл россиянина Карена Хачанова.