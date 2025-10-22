Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

Турнир ATP-500 в Базеле: расписание матчей 22 октября

Сегодня, 22 октября, состоятся матчи первого круга хардового турнира категории ATP-500 в Базеле (Швейцария). «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием игрового дня соревнований.

Теннис. ATP-500, Базель. Первый круг. 22 октября (время московское):

13:00. Ботик ван де Зандсхулп (Нидерланды, LL) – Иржи Легечка (Чехия, 6);

14:30. Себастьян Корда (США, SE) – Уго Умбер (Франция);

15:00. Каспер Рууд (Норвегия, 4) – Кентен Алис (Франция, LL);

16:30. Феликс Оже-Альяссим (Канада, 5) – Габриэль Диалло (Канада);

19:00. Тейлор Фриц (США, 1) – Валантен Вашеро (Франция, WC);

19:00. Дженсон Бруксби (США, SR) – Алехандро Давидович-Фокина (Испания, 8);

20:30. Якуб Меншик (Чехия, 7) – Жоао Фонсека (Бразилия).

Турнир в Базеле проходит с 20 по 26 октября. Действующим победителем соревнований является французский теннисист Джованни Мпетчи Перрикар.