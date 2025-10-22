Артур Риндеркнеш и Валантен Вашеро получили уайлд-кард на «Мастерс» в Париже

Французские теннисисты 27-я ракетка мира Артур Риндеркнеш и 39-й номер рейтинга Валантен Вашеро стали обладателями уайлд-кард для участия в турнире серии «Мастерс» в Париже. Об этом объявила пресс-служба соревнований.

Вместе с ними специальное приглашение было выдано Артуру Казо (61-я строчка рейтинга) и Теренсу Атману (68-я строчка). Уайлд-кард в квалификационный турнир получили также получили французы Юго Гастон, Пьер Юг Эрбер, Юго Бланше и Кириян Жаке.

«Мастерс» в Париже пройдёт с 27 октября по 2 ноября. Действующим победителем соревнований является немецкий теннисист третья ракетка мира Александр Зверев.