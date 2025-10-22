Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Артур Риндеркнеш и Валантен Вашеро получили уайлд-кард на «Мастерс» в Париже

Артур Риндеркнеш и Валантен Вашеро получили уайлд-кард на «Мастерс» в Париже
Валантен Вашеро и Артур Риндеркнеш
Комментарии

Французские теннисисты 27-я ракетка мира Артур Риндеркнеш и 39-й номер рейтинга Валантен Вашеро стали обладателями уайлд-кард для участия в турнире серии «Мастерс» в Париже. Об этом объявила пресс-служба соревнований.

Вместе с ними специальное приглашение было выдано Артуру Казо (61-я строчка рейтинга) и Теренсу Атману (68-я строчка). Уайлд-кард в квалификационный турнир получили также получили французы Юго Гастон, Пьер Юг Эрбер, Юго Бланше и Кириян Жаке.

«Мастерс» в Париже пройдёт с 27 октября по 2 ноября. Действующим победителем соревнований является немецкий теннисист третья ракетка мира Александр Зверев.

Материалы по теме
Турнир ATP-500 в Вене: расписание матчей 22 октября
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android