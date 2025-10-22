Борис Собкин оценил важность большого количества лидеров для тенниса

Заслуженный тренер России Борис Собкин поделился мнением о том, насколько важно для тенниса большое количество лидеров, отметив, что наличие многих равных по мастерству игроков положительно влияет на развитие вида спорта.

— Какая из двух ситуаций для тенниса лучше: когда есть два таких явно выраженных лидера, если намного более возрастного Джоковича сейчас уже вынесем за скобки, и ситуация, когда лидеров больше чем двое, как с «Большой тройкой» было?

— Я вспоминаю замечательный фильм «Карнавальная ночь». В роли лектора Филиппов говорил, что, если посмотреть на небо, мы увидим одну звёздочку, две звёздочки, три звёздочки. Конечно, лучше четыре звёздочки, а совсем хорошо, если пять звёздочек. Я считаю, что чем больше игроков равного класса наверху, тем интереснее для народа. Но есть как есть. Этот процесс никак не регулируется извне, он в значительной мере случайный. В какие-то годы есть просто два лидера, в какие-то годы их может быть пять и так далее. По мне так чем больше равноценных игроков находится на самом верху, тем интереснее. А если у них разные стили игры, это совсем замечательно, — сказал Собкин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Артёмом Таймановым.

