Тренер Собкин не стал загадывать, сколько продлится доминирование Синнера и Алькараса

Заслуженный тренер России Борис Собкин высказался по поводу доминирования Карлоса Алькараса и Янника Синнера в туре. Он не стал загадывать, смогут ли итальянец с испанцем быть ведущими теннисистами в следующих сезонах.

«У Алькараса был спад в течение сезона, и у Синнера сейчас наблюдается немножечко спад по самой игре. Поэтому я готов констатировать, что в этом году они поделили «Шлемы» и безусловно были лидерами. А что будет даже на будущий год… Насчёт двух-трёх лет — я так далеко не смотрю. Понимаю, что всё может быть. Потому что когда-то Джоковича тоже никто не рассматривал. Потом к этой троечке подключился Маррей и все думали…. А потом оказалось, что он лишь на какое-то время подключился и подотстал. Тут у каждого своя судьба. И что будет на будущий год, посмотрим. Тем интереснее», — сказал Собкин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Артёмом Таймановым.