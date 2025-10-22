Скидки
Борис Собкин высказался о возможном выходе молодых игроков на уровень Алькараса и Синнера

Аудио-версия:
Заслуженный тренер России, член Зала российской теннисной славы Борис Собкин высказался о возможном выходе кого-то из молодых игроков на уровень Карлоса Алькараса и Янника Синнера в обозримом будущем.

«На данный момент я реально не вижу среди молодых того, кто в ближайшее время составит Синнеру и Алькарасу серьёзную конкуренцию. Хотя вполне возможно, что на будущий год кто-то начнёт резко прибавлять и подойдёт достаточно близко. Ещё раз — прогнозировать этот процесс очень тяжело. У всех теннисистов рост происходит по-разному. Кто-то очень быстро на старте берёт, а потом начинает сдавать, и в итоге все авансы, которые раздавались, превращаются в пшик. Кто-то, наоборот, очень медленно и спокойно идёт, его мало упоминают в прессе, но планомерной работой продвигается всё выше и выше и в какой-то момент становится конкурентоспособным. Поэтому у каждого теннисная жизнь происходит по разным направлениям, с разной скоростью, в разное время и так далее», — сказал Собкин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Артёмом Таймановым.

Полную версию интервью с Борисом Собкиным вы можете прочитать на нашем сайте.

