Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Борис Собкин высказался о возможном возвращении Александра Зверева на топ-уровень

Борис Собкин высказался о возможном возвращении Александра Зверева на топ-уровень
Александр Зверев
Аудио-версия:
Комментарии

Заслуженный тренер России, член Зала российской теннисной славы Борис Собкин высказался о возможном возвращении Александра Зверева на топ-уровень. Он также оценил шансы Бена Шелтона и Джека Дрейпера бороться с Карлосом Алькарасом и Янником Синнером.

«Почему-то все сбрасывают со счетов того же Сашу Зверева и так далее. У него сейчас, безусловно, спад, это понятно. И на то есть, я считаю, субъективные причины. Все почему-то забывают и списывают уже со счетов Шелтона, Дрейпера — а это все ребята крепкие. Они могут набрать приличную форму и где-то и на «Большом шлеме» выстрелить. Поэтому давайте дождёмся того, что будет на будущий год. Я не хочу забегать и не хочу пророчить лидерство Яннику и Карлосу на годы вперёд. Теннисное взросление, я имею в виду улучшение качества игры и рост, у всех проходит с разной скоростью и в разное время. Поэтому ещё раз — прогнозировать на годы вперёд по тому, что случилось в этом и в прошлом году, я бы поостерёгся», — сказал Собкин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Артёмом Таймановым.

Материалы по теме
«Алькарас и Синнер — это хорошо для тенниса». Собкин — об их доминировании и перспективах
Эксклюзив
«Алькарас и Синнер — это хорошо для тенниса». Собкин — об их доминировании и перспективах
Материалы по теме
Эксклюзив
Собкин сомневается в долгом доминировании Алькараса и Синнера
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android