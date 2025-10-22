Скидки
«У них есть перспективы». Борис Собкин — об уровне игры Фонсеки и Тьена

Аудио-версия:
Комментарии

Заслуженный тренер России Борис Собкин оценил уровень игры молодых талантов — Лёнера Тьена и Жоао Фонсеки.

«Тьен и Фонсека по рейтингу повыше остальных. Есть тот же Атман, которому 23 года. Он чуть постарше их, но тоже показывает в некоторых турнирах хорошие результаты, бьётся с Синнером чуть ли не на равных, как все считают. Но может быть ещё много ребят, помимо Тьена и Фонсеки, которые вполне могут достаточно быстро подойти к высокому уровню. Но пока даже Тьен и Фонсека от десяточки-то довольно далеко. И, кроме авансов, я сейчас ничего такого не вижу. Вижу, что ребята талантливые, способные, что у них есть перспективы, но прямо как их сейчас уж подняли до небес… Я не вижу причин так делать. Пока это теннисисты по меркам сотни среднего уровня», — сказал Собкин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Артёмом Таймановым.

Полную версию интервью с Борисом Собкиным вы можете прочитать на нашем сайте.

