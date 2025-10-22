Вавринка — о встрече с Кецмановичем в Базеле: мой лучший матч в этом году

Трёхкратный чемпион турниров «Большого шлема» швейцарский теннисист Стэн Вавринка прокомментировал выход во второй круг турнире АТР-500 в Базеле (Швейцария). В стартовом матче соревнований он обыграл серба Миомира Кецмановича со счётом 6:1, 7:6 (7:3).
«Для меня это всегда невероятно — возвращаться сюда. Всегда огромное волнение, потому что я очень хочу хорошо выступить. Я был чрезвычайно нервным. К тому же с возрастом это не помогает. Я очень счастлив, что смог провести такой матч, — это, безусловно, лучший матч в этом году. А сделать это здесь, в Швейцарии, — это чистое счастье.
Спасибо за эмоции. Спасибо за поддержку. Именно благодаря вам я стараюсь продолжать ещё немного — ради таких вечеров, как этот. Я хочу наслаждаться этим. В этом году я выиграл не так много матчей. Мне уже за 40. И я счастлив, что всё ещё могу переживать такие вечера. Играть на таком уровне — это настоящее удовольствие. Я очень усердно тренируюсь каждый день ради этого», – сказал Вавринка в интервью на корте после матча.
