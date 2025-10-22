Берреттини: понял, что чувства гнева и разочарования — это огромный источник энергии

59-я ракетка мира итальянский теннисист Маттео Берреттини рассказал, как травмы, которые он получил в этом сезоне, мотивируют его на хорошее выступление на турнирах.

«Я понял, что чувства гнева и разочарования — это огромный источник энергии. Чувствую, что ярость из-за всего, что со мной произошло, поможет мне направить её в правильное русло — чтобы сильнее наслаждаться этим спортом и доказать самому себе, на что я способен. Хочу исследовать свои пределы, потому что по-прежнему люблю теннис и знаю, что сохранил необходимые навыки, чтобы выступать на самом высоком уровне», – приводит слова Берреттини Punto De Break.

Берреттини принимает участие в розыгрыше турнира в Вене (Австрия). В матче первого круга соревнований он сыграет с австралийцем Алексеем Попыриным.