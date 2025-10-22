Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Берреттини: понял, что чувства гнева и разочарования — это огромный источник энергии

Берреттини: понял, что чувства гнева и разочарования — это огромный источник энергии
Аудио-версия:
Комментарии

59-я ракетка мира итальянский теннисист Маттео Берреттини рассказал, как травмы, которые он получил в этом сезоне, мотивируют его на хорошее выступление на турнирах.

«Я понял, что чувства гнева и разочарования — это огромный источник энергии. Чувствую, что ярость из-за всего, что со мной произошло, поможет мне направить её в правильное русло — чтобы сильнее наслаждаться этим спортом и доказать самому себе, на что я способен. Хочу исследовать свои пределы, потому что по-прежнему люблю теннис и знаю, что сохранил необходимые навыки, чтобы выступать на самом высоком уровне», – приводит слова Берреттини Punto De Break.

Берреттини принимает участие в розыгрыше турнира в Вене (Австрия). В матче первого круга соревнований он сыграет с австралийцем Алексеем Попыриным.

Материалы по теме
Рублёв как Хачанов: сломал ракетку и отдал 5-й матч подряд. Медведев вновь первый в России
Рублёв как Хачанов: сломал ракетку и отдал 5-й матч подряд. Медведев вновь первый в России
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android