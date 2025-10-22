Бывший тренер Новака Джоковича будет работать с Фрэнсисом Тиафо

Новым тренером американского теннисиста 29-й ракетки мира Фрэнсиса Тиафо стал Тодд Мартин. Об этом сообщил портал Punto de Break.

Мартину 55 лет. В его активе восемь титулов в одиночном разряде и финалы Открытого чемпионата Австралии (1994) и US Open (1999). Тодд достиг четвёртой позиции в рейтинге АТР. Американец является бывшим тренером титулованного сербского теннисиста Новака Джоковича с 2009 по 2010 год. Тодд Мартин также является генеральным директором Международного зала теннисной славы.

Ранее Тиафо объявил о досрочном завершении сезона-2025, а также сообщил, что расстался со всей своей командой. В концовке сезона Тиафо проиграл пять матчей подряд.