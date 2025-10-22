Скидки
Анна Калиснкая — Диана Шнайдер, результат матча 22 октября 2025, счет 2:1, 2-й круг WTA-500 в Токио

Анна Калинская в трёх сетах обыграла Шнайдер и вышла в 1/4 финала турнира в Токио
Комментарии

38-я ракетка мира российская теннисистка Анна Калинская вышла в 1/4 финала турнира WTA-500 в Токио (Япония), обыграв соотечественницу Диану Шнайдер (19-й номер рейтинга) со счётом 7:6 (7:4), 2:6, 7:6 (7:5).

Токио (ж). 2-й круг
22 октября 2025, среда. 08:15 МСК
Диана Шнайдер
19
Россия
Диана Шнайдер
Д. Шнайдер
Окончен
1 : 2
1 2 3
         
6 4 		6 6 5
7 7 		2 7 7
         
Анна Калинская
38
Россия
Анна Калинская
А. Калинская

Теннисистки провели на корте 2 часа 40 минут. За время матча Калинская выполнила одну подачу навылет, допустив при этом одну двойную ошибку, а также смогла реализовать четыре брейк-пойнта из семи. Диана Шнайдер сделала в игре три эйса, допустила пять двойных ошибок и реализовала 6 из 12 брейк-пойнтов за матч.

В четвертьфинале турнира в Токио Анна Калинская сыграет с чешской теннисисткой Линдой Носковой.

Сетка турнира в Токио
Календарь турнира в Токио
