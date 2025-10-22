Анна Калинская в трёх сетах обыграла Шнайдер и вышла в 1/4 финала турнира в Токио
38-я ракетка мира российская теннисистка Анна Калинская вышла в 1/4 финала турнира WTA-500 в Токио (Япония), обыграв соотечественницу Диану Шнайдер (19-й номер рейтинга) со счётом 7:6 (7:4), 2:6, 7:6 (7:5).
Токио (ж). 2-й круг
22 октября 2025, среда. 08:15 МСК
19
Диана Шнайдер
Д. Шнайдер
Окончен
1 : 2
|1
|2
|3
|
|6
|6 5
|
|2
|7 7
38
Анна Калинская
А. Калинская
Теннисистки провели на корте 2 часа 40 минут. За время матча Калинская выполнила одну подачу навылет, допустив при этом одну двойную ошибку, а также смогла реализовать четыре брейк-пойнта из семи. Диана Шнайдер сделала в игре три эйса, допустила пять двойных ошибок и реализовала 6 из 12 брейк-пойнтов за матч.
В четвертьфинале турнира в Токио Анна Калинская сыграет с чешской теннисисткой Линдой Носковой.
