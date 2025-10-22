Энди Роддик назвал теннисистку с лучшей подачей в WTA-туре

Бывшая первая ракетка мира и чемпион US Open — 2003 американский теннисист Энди Роддик поделился мнением о том, кто из теннисисток обладает лучшей подачей в WTA-туре.

«Когда Рыбакина в хорошей форме, у неё, на мой взгляд, лучшая подача в мире. И, честно говоря, я не думаю, что кто-то к ней близок. Возможно, Арина Соболенко, когда у неё действительно идёт подача. Но Рыбакина может попасть в любую из четырёх точек на корте — со счёта «ровно», с преимущества, с одного и того же замаха, снова и снова.

Думаю, в следующем году она проведёт просто выдающийся сезон. Этот год был, мягко говоря, хаотичным — по разным причинам, личным и из-за поиска тренеров. Кажется, что это был год отвлечений. Но когда она в форме, она играет действительно хорошо.

Она хорошо выступала перед US Open — я даже ставил на то, что она дойдёт до финала. Может быть, я просто слишком впечатлён тем, что вижу своими глазами, но я ставлю на неё в 2026 году», – сказал Роддик во время записи подкаста Served With Andy Roddick.