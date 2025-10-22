Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Энди Роддик назвал теннисистку с лучшей подачей в WTA-туре

Энди Роддик назвал теннисистку с лучшей подачей в WTA-туре
Аудио-версия:
Комментарии

Бывшая первая ракетка мира и чемпион US Open — 2003 американский теннисист Энди Роддик поделился мнением о том, кто из теннисисток обладает лучшей подачей в WTA-туре.

«Когда Рыбакина в хорошей форме, у неё, на мой взгляд, лучшая подача в мире. И, честно говоря, я не думаю, что кто-то к ней близок. Возможно, Арина Соболенко, когда у неё действительно идёт подача. Но Рыбакина может попасть в любую из четырёх точек на корте — со счёта «ровно», с преимущества, с одного и того же замаха, снова и снова.

Думаю, в следующем году она проведёт просто выдающийся сезон. Этот год был, мягко говоря, хаотичным — по разным причинам, личным и из-за поиска тренеров. Кажется, что это был год отвлечений. Но когда она в форме, она играет действительно хорошо.

Она хорошо выступала перед US Open — я даже ставил на то, что она дойдёт до финала. Может быть, я просто слишком впечатлён тем, что вижу своими глазами, но я ставлю на неё в 2026 году», – сказал Роддик во время записи подкаста Served With Andy Roddick.

Материалы по теме
Рублёв как Хачанов: сломал ракетку и отдал 5-й матч подряд. Медведев вновь первый в России
Рублёв как Хачанов: сломал ракетку и отдал 5-й матч подряд. Медведев вновь первый в России
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android