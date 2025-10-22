Виктор Янчук высказался о перспективах Даниила Медведева в туре

Заслуженный тренер России по теннису Виктор Янчук оценил перспективы экс первой ракетки мира Даниила Медведева в туре. Он отметил, что финалы на ТБШ для россиянина пока маловероятны.

— Ник Кирьос выразил мнение, что в 2026 году один из турниров серии «Большого шлема» может завоевать Медведев. А каковы его перспективы в туре в целом?

— Победа [в Алма-Ате] стала как раз хорошим шагом в сторону на пути к обретению уверенности. Я думаю, что в дальнейшем Медведев будет с большим успехом играть на этом периоде. Так или иначе, он восстановит себя. Правда, первое настоящее испытание будет, наверное, в Австралии в следующем году, потому что Даниил на Итоговый турнир в этом году не попал, к сожалению. Тем не менее оставшиеся турниры могут быть для него хорошей школой и хорошим полигоном для того, чтобы с большей уверенностью вступать в новый сезон.

Теоретически Медведев никуда не провалился. Всё в нём сохранилось. Чувство мяча — форма и плюс уверенность психологическая — это два фактора, играющие ключевую роль. Есть хорошие условия, чтобы всё восстановить в оставшихся турнирах. Его потенциал достаточно высокий, при том что он может достигать на турнирах «Большого шлема» уровня полуфинала. Финалы и победа в турнире «Большого шлема» пока что маловероятны, конечно. Но там кто знает. Но ориентироваться на полуфиналы вполне реально. Его мастерство позволяет играть почти со всеми, ну, может быть, кроме этих двух лидеров — Алькараса и Синнера, которые оторвались от других. Перспектива и надежда есть, что Медведев прибавит и восстановится, — приводит слова Янчука «Сетевое издание СП».