Янник Синнер и Карлос Алькарас могут провести выставочный матч в Сеуле — Ubitennis

Янник Синнер и Карлос Алькарас
Первая и вторая ракетки мира испанец Карлос Алькарас и итальянец Янник Синнер могут провести выставочный матч в южнокорейской столице Сеуле. Об этом сообщил Ubitennis в социальных сетях.

Ранее спортсмены объявили о присутствии на матче в Южной Корее на своих страницах в социальных сетях, опубликовав практически идентичные картинки. Как сообщает Ubitennis, матч состоится 10 января 2026 года, а соревнование получило название Hyundai Card Super Match.

Напомним, сегодня, 22 октября, Янник Синнер сыграет в первом круге турнира категории АТР-500 в Вене (Австрия) против немецкого теннисиста Даниэля Альтмайера.

