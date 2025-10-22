Скидки
Виктор Янчук: разрыв между Медведевым и лидерами рейтинга есть, и довольно большой

Виктор Янчук: разрыв между Медведевым и лидерами рейтинга есть, и довольно большой
Заслуженный тренер России по теннису Виктор Янчук высказался об разнице в уровне игры между лидерами рейтинга Карлосом Алькарасом, Янником Синнером и россиянином Даниилом Медведевым.

— Вы сказали ранее, что Медведев уступает только Алькарасу и Синнеру. Как считаете, есть ли большой разрыв в качестве игры между Даниилом и лидерами рейтинга?
— Разрыв есть, и довольно большой. Не только между Даниилом и лидерами, но и между остальными и этими двумя [Синнер и Алькарас]. Каждый из них имеет большое преимущество. Во-первых, они моложе в сравнении с другими игроками, поэтому у них идёт прогресс и улучшение мастерства, что позволяет им выступать уверенно в роли лидеров.

Эти двое [Синнер и Алькарас] на данном этапе в ближайшие два года сохранят своё лидирующее положение. А там кто знает, время идёт. Молодёжь всё равно растёт, — приводит слова Янчука «Сетевое издание СП».

