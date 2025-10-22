Калинская — о победе над Шнайдер: всё решили несколько очков

38-я ракетка мира российская теннисистка Анна Калинская поделилась ощущениями после матча второго круга турнира WTA-500 в Токио (Япония), в котором она встречалась с соотечественницей Дианой Шнайдер и одержала победу со счётом 7:6 (7:4), 2:6, 7:6 (7:5).
«Честно говоря, я чувствую усталость. Это был отличный матч. Всегда тяжело играть против левши, а Диана — настоящий боец. Я знаю её с самого детства. Мы тренировались в одном теннисном клубе, но почти никогда не играли очные матчи. Так что сегодня это было впервые, и я очень рада. Это был замечательный матч, до самого последнего мяча. Думаю, всё решили буквально несколько очков», – сказала Калинская в интервью на корте после матча.
За выход в полуфинал соревнований Анна Калинская поспорит с чешской теннисисткой Линдой Носковой.
