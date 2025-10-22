Скидки
Калинская — о победе над Шнайдер: всё решили несколько очков

Калинская — о победе над Шнайдер: всё решили несколько очков
38-я ракетка мира российская теннисистка Анна Калинская поделилась ощущениями после матча второго круга турнира WTA-500 в Токио (Япония), в котором она встречалась с соотечественницей Дианой Шнайдер и одержала победу со счётом 7:6 (7:4), 2:6, 7:6 (7:5).

Токио (ж). 2-й круг
22 октября 2025, среда. 08:15 МСК
Диана Шнайдер
19
Россия
Диана Шнайдер
Д. Шнайдер
Окончен
1 : 2
1 2 3
         
6 4 		6 6 5
7 7 		2 7 7
         
Анна Калинская
38
Россия
Анна Калинская
А. Калинская

«Честно говоря, я чувствую усталость. Это был отличный матч. Всегда тяжело играть против левши, а Диана — настоящий боец. Я знаю её с самого детства. Мы тренировались в одном теннисном клубе, но почти никогда не играли очные матчи. Так что сегодня это было впервые, и я очень рада. Это был замечательный матч, до самого последнего мяча. Думаю, всё решили буквально несколько очков», – сказала Калинская в интервью на корте после матча.

За выход в полуфинал соревнований Анна Калинская поспорит с чешской теннисисткой Линдой Носковой.

