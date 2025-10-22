«Мой уровень сохранился». Берреттини — о своей игре после возвращения к соревнованиям

59-я ракетка мира итальянский теннисист Маттео Берреттини рассказал, что ему необходимо сделать для того, чтобы вернуться на прежний уровень игры, который он демонстрировал до травмы. В мае на турнире в Риме у Берреттини произошёл рецидив травмы мышц живота, из-за чего теннисист несколько месяцев не принимал участия в соревнованиях.

«Когда я тренировался с Синнером несколько дней назад, понял, что мой уровень сохранился и что мне комфортно на корте. Прожитые трудности помогают мне понимать: нужно терпение, и со временем, по мере того как я проведу больше матчей, всё начнёт получаться. Сейчас я чувствую себя хорошо, хотя понимаю, что, возможно, пока не смогу поддерживать максимальные усилия на протяжении всего матча», – приводит слова Берреттини Punto De Break.