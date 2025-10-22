Скидки
Берреттини раскритиковал комментатора Eurosport из-за слов про травму Руне

Аудио-версия:
59-я ракетка мира итальянский теннисист Маттео Берреттини раскритиковал комментатора Eurosport Italy Джакопо Ла Монако из-за слов, сказанных о травме датчанина Хольгера Руне, который порвал ахиллово сухожилие в полуфинальном матче турнира в Стокгольме с французом Уго Умбером. Ла Монако предположил, что травма могла стать лучшим, что произошло в его карьере, так как время, потраченное на восстановление, даст Руне возможность подумать о своей игре.

Стокгольм. 1/2 финала
18 октября 2025, суббота. 15:45 МСК
Хольгер Руне
11
Дания
Хольгер Руне
Х. Руне
Окончен
1 : 2
Rt
1 2 3
         
6 		2
4 		2
         
Уго Умбер
25
Франция
Уго Умбер
У. Умбер

«Думать, что травма такой степени может быть лучшим, что может случиться с 22-летним игроком, 11-м в мире, — значит либо быть недобросовестным, либо совершенно не понимать ни этот вид спорта, ни спорт вообще. Созревание — и спортивное, и личностное — приходит со временем: через поражения, победы, матчи, где проигрываешь с матчболов или выигрываешь, играя плохо. Такая травма может радикально изменить жизнь человека, не говоря уже о карьере на этом уровне.

Я обычно слушаю и почти никогда не комментирую, но здесь это уже на грани безумия. Понимаю, что всем хочется говорить, высказывать своё мнение, всегда и в любом случае, но слышать фразы вроде «сухожилие хлопнуло» без малейшего сострадания или чуткости — как будто речь идёт о лопнувшем шарике на ярмарке, — у меня от этого мурашки по коже.

За такой травмой стоит страдание — и физическое, и психическое, сомнения и такие тёмные моменты, которые могут подорвать ментальное здоровье совсем молодого парня. Может быть, я себя с ним отождествляю, может, я знаю, что значит видеть, как всё уходит из рук, не имея даже шанса это остановить. Может, я знаю, как тяжело возвращаться после травмы. Но уверен: если хорошо подумать, вы и сами поймёте, что эти слова были сказаны неудачно.

Могу ошибаться, но думаю, что необходимый сдвиг в спортивной культуре Италии должен начинаться именно с этого — с того, как рассказываются события и как анализируются такие темы. Ставить потенциальные результаты игрока выше его здоровья — это неправильно.

Сказав это, добавлю: Хольгер вернётся и станет ещё сильнее, чем прежде. Но, поверьте, ни один спортсмен в мире не хотел бы пережить такую травму — даже если бы ему пообещали, что благодаря ей он сможет улучшить свой лучший рейтинг или личный рекорд», – написал Берреттини в комментариях под видео с записью подкаста в одной из социальных сетей.

