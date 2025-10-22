Роддик — о количестве титулов Медведева: он теперь в очень солидной компании

Бывшая первая ракетка мира и чемпион US Open — 2003 американский теннисист Энди Роддик высказался о количестве титулов россиянина Даниила Медведева. Ранее Медведев завоевал 21-й титул в карьере, обыграв в финале турнира в Алма-Ате (Казахстан) француза Корентена Муте со счётом 7:5, 4:6, 6:3.

«Даниил делает мощный финиш — снова набирает очки. Он как-то скатился к 20-й позиции в мире. После US Open был где-то на уровне 20-го места, а теперь, кажется, снова поднялся до 14-го после Алма-Аты. 21 титул — в 21 разных городах. Самая странная статистика в теннисе.

Не так уж много игроков в истории, я бы сказал, около сорока, плюс-минус несколько человек, выигрывали 20 титулов. Когда ты говоришь о теннисистах, у которых 20 титулов, это уже очень солидная компания, и Медведев теперь в ней», – сказал Роддик во время записи подкаста Served With Andy Roddick.